28 Августа 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Ростелекома&quot;

В новом фильме Бондарчука сыграют уральские звезды ММА

Уральские звезды ММА снялись в новом фильме, продюсируемом Сергеем Бондарчуком. Оригинальный документальный фильм "Большая Битва" выйдет на платформе Wink в сентябре и расскажет о секретах самого закрытого вида спорта.

Съемки проводились по всей России, в том числе и в Екатеринбурге. Попробовать себя в роли актеров смогли уральские спортсмены из команды "Архангел Михаил" Иван Штырков, Петр Ян, Марина Мохнаткина, а также глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко. Как и другие герои картины они расскажут о трудностях на пути бойца к всемирной славе и кто стоит за этим успехом. Что скрывают менеджеры, какую цену придется заплатить за признание и что кроется по другую сторону боев - фильм обещает ответить на все эти вопросы.

Стопкадры из фильма Бондарчука с участием уральских звезд ММА(2023)|Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Стопкадры из фильма Бондарчука с участием уральских звезд ММА(2023)|Фото: пресс-служба "Ростелекома"

"Мы пробуем себя в этом жанре и пробуем на дорогой мне истории существования смешанных единоборств в России. Как начиналось развитие этого вида спорта, что о нем говорят сами бойцы: как они готовятся и идут к победе на протяжении многих и многих лет. С чего начинали и где находятся сейчас. Все это мы хотим показать молодым спортсменам, чтобы они поняли, какая это непростая, но увлекательная жизнь. Хотим рассказать про единоборства и незнакомой с этим спортом аудитории: чтобы они увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятой в конце поединка руки", – сказал Сергей Бондарчук.

Уральская часть компании Сергея Бондарчука и Алексея Киселева "Студия Видеопрокат" проводила съемки в Академии единоборств РМК, в том числе во время самого громкого турнира по ММА 2022 года от RCC, где дрались Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

Стопкадры из фильма Бондарчука с участием уральских звезд ММА(2023)|Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Стопкадры из фильма Бондарчука с участием уральских звезд ММА(2023)|Фото: пресс-служба "Ростелекома"

"Премьера первого эпизода сериала "Большая битва" состоится 22 сентября в видеосервисе Wink от "Ростелекома" и пополнит линейку продуктов Wink Originals, – рассказывает директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Елена Салогубова. – Радует, что уральская земля и ее герои вдохновили создателей фильма на этот проект. Уверена, он будет интересен многим зрителям, следящим за этим красивым мужественным спортом. По итогам первого полугодия 2023-го количество активных клиентов видеосервиса Wink превысило 11,5 миллионов, что на 11 % больше аналогичного периода 2022 года. А значит, еще больше зрителей смогут оценить этот красивый проект с участием уральских звезд ММА".

Теги: фильм, Бондарчук, ММА, Wink, Ростелеком


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