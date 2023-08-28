Средняя ставка по кредитам для населения в российских банках превысила 20% - СМИ

В августе средняя ставка по потребительским кредитам в крупнейших российских банках превысила 20% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. В последний раз на таком высоком уровне стоимость кредитов для населения была в декабре 2022 года.

Исследование платформы "Финуслуги" Мосбиржи показало, что в 2023 году ставки в целом не опускались в среднем ниже 19%, но сейчас они выросли до 20,94%.

Больше всего выросли в цене кредиты наличными под залог – 19,4% в среднем. Ставка по необеспеченным кредитам составляет 21,66%.

В ряде крупных розничных банков ПСК наличными может сейчас начинаться от 4% годовых и превышать 40%, пишет Forbes.

Участники рынка считают, что уже в начале осени банки ощутят снижение спроса на кредитование из-за такого роста стоимости обслуживания.