В Челябинске после шестого этапа опрессовок 28 домов остаются без горячей воды

В Челябинске 28 многоквартирных дома остаются без горячей воды после шестого этапа опрессовок. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"После шестого этапа опрессовок, который закончился 23 августа, на сегодняшний день остаются не включенными по аварийным ситуациям 28 многоквартирных домов. За эту неделю планируем всем потребителям дать горячую воду", - рассказал он.

Напомним, в Челябинске прокуратура проводит проверку из-за отключения горячей воды в ряде многоквартирных домов. Отключение горячего водоснабжение произошло из-за непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП "ЧКТС". Прокуратура даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, и подготовку города к прохождению отопительного периода.