Пушкин и Лермонтов больше не нужны? Из ЕГЭ по литературе исключили классиков

Знания произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и многих других русских классиков больше не нужны. Видимо, так считает Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который на днях опубликовал проекты демонстрационных версий ЕГЭ в 2024 году.

Список верифицирован Рособрнадзором, так как внизу каждой страницы стоит копирайт этого ведомства. А перечень "элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ", начинается только с драмы Островского "Гроза".

Доцент СПбГУ Николай Карпов возмущен этим списком чиновников.

"Нет ни "Евгения Онегина", ни "Героя нашего времени", ни "Мертвых душ". А также нет Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина и "Слова о полку Игореве". То есть вся русская литература до середины 19 века "снесена под ноль". Ее больше нет и знать ее не полагается. Отсчет надо вести, как предлагают господа из ФИПИ, с Тургенева, Гончарова и Островского. В целом список для чтения сокращен в несколько раз, зато пополнился зарубежными авторами - например, Умберто Эко и Томасом Стернзом Элиотом. Я ничего не имею против этих прекрасных писателей. Но программа для российских школ, в которую входит Т.С. Элиот, а Пушкин и Лермонтов даже не упоминаются, вызывает, мягко говоря, шок", - написал преподаватель.

Позже Карпов сообщил, что не ожидал, что его пост вызовет такой резонанс. Он считает произошедшее открытой диверсией против русской культуры.

Как завили в Рособрнадзоре, произведения указанных классиков изучаются до 9 класса, а ЕГЭ проверяет знания, полученные в 10-11 классах. При этом список заканчивается более чем спорным "Одним днем Ивана Денисовича" Солженицына.

Учитель русского языка и литературы Эмиль Сагитов не принимает "аргументации" Рособрнадзора. Во-первых, всегда необходимо возвращаться к текстам, изученным ранее. А классиков можно перечитывать бесконечно. А во-вторых, в 9 классе экзамен по литературе не является обязательным. Поэтому то, что изучалось до 9 класса, тоже должно входить в ЕГЭ. Иначе дети вообще не будут знать русскую литературу.