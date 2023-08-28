В Турции и ООН создадут условия для возобновления зерновой сделки

Анкара и ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке.

"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", - сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

Утром 17 июля 2023 г. посольство РФ в Белоруссии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорилось, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их. Позже президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС, в котором назвал условие возвращения к зерновой сделке.