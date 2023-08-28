Из-за дождей в Таджикистане погибли 13 человек

В Таджикистане из-за дождей погибли 13 человек. В Вахдате и районе Рудаки произошло стихийное бедствие.

11 человек погибли в Вахдате и два человека – в районе Рудаки, сообщает администрация президента Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил оказать помощь семьям погибших, принять срочные меры по устранению последствий стихийного бедствия.

Сильный дождь в Душанбе и других районах республики прошел в воскресенье, он привел к подтоплению дорог и сходу селей. В частности, сель сошел на дорогу Душанбе – Чанак, в результате чего повреждены несколько автомобилей, а трасса оказалась перекрыта, пишет ТАСС. Очевидцы в социальных сетях также выложили видеозаписи из районов республики и из столицы, на которых видны подтопления дорог.