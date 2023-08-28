Прокуратура добилась прекращения сброса сточных вод в реку Исеть в Арамиле

В Арамиле прекратили сброс сточных вод в реку Исеть после вмешательства прокуратуры.

При проверке выяснилось, что ООО "СК "Исеть", после строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, допуская нарушения водного законодательства при откачке грунтовых вод. Сточные воды с превышением установленных нормативов качества сбрасывались в реку, являющуюся водным объектом рыбохозяйственного значения. Соответствующего разрешения компания также не имела.

В связи с этим в отношении ООО "СК "Исеть" возбуждено дело об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), а также по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).

Юрлицо оштрафовано на 80 тыс. рублей. Сброс сточных вод в реку Исеть прекращен.