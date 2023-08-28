28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Новосибирске проводят проверку после сообщений о массовых увольнениях сотрудников скорой

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку информации о массовом увольнении сотрудников скорой медицинской помощи Новосибирска.

Ведомство проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи. Об этом сообщается телеграм-канале областной прокуратуры.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Новосибирске сотрудники скорой медицинской помощи заявили о массовом увольнении, а также об острой нехватке бригад для оказания даже экстренной помощи.

В начале августа в СМИ появились сообщения, согласно которым, с 1 сентября ряд оказываемых населению медицинских услуг станет платным. В частности, сообщалось, что неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги.

В Минздраве России опровергли данную информацию. Как пояснил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, постановление правительства, на основании которого СМИ сделали вывод о замене некоторых бесплатных услуг платными, лишь устанавливает правила, когда медицинские организации в рамках госгарантий имеют право взимать плату за услуги.

Теги: скорая помощь, новосибирск, увольнения


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