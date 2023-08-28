Грибники обнаружили незаконный скотомогильник под Нефтеюганском

Жители Нефтеюганского района в лесу обнаружили свалку мертвых коров и коз, сообщает телеканал "Мегаполис".

Незаконный скотомогильник был выявлен грибниками недалеко от проселочной дороги на Тундрино.

Ветеринары и общественный инспектор по охране окружающей среды выехали на место обнаружения свалки. Было установлено наличие отходов от четырех голов крупного рогатого скота. На территории провели дезинфекцию и взяли пробы для проведения лабораторных исследований на сибирскую язву.

В администрацию Нефтеюганского района направлено письмо о необходимости проведения уборки этой территории.