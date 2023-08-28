Депутат Вихарев защитил пенсионеров Екатеринбурга от мошенников
Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев отреагировал на обращение, касающееся обмана пожилых людей.
Как написал депутат в своем Telegram-канале, к нему в приемную обратились жители уральской столицы, которые рассказали о мошенниках. По словам Вихарева, те собирают толпу незащищенных пенсионеров, влияют на них и "втюхивают" ненужный и дорогостоящий товар.
"Я собрал все имеющиеся документы и обратился в областной Роспотребнадзор. К счастью, по результатам проверки выявился ряд противоправных действий", - отметил депутат.
В итоге он с помощниками отправил представление в налоговую службу.
"Хотя бы одним недобросовестным предпринимателем на улицах Екатеринбурга станет меньше", - добавил Алексей Вихарев.