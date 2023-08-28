Бывшему сотруднику посольства США вменили сбор для Америки данных о СВО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила обвинение бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке. Гражданину России Роберту Шонову вменили сбор для Америки данных о ходе специальной военной операции.

Речь идет об обвинении по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", приводит ТАСС данные ФСБ. По версии спецслужбы, с сентября 2022 г. и до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 г.".

Этих дипломатов планируется допросить.