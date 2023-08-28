В Челябинск поставили 15 новых автобусов Volgabus

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в Челябинск 15 новых автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, автобусы переданы в лизинг МУП "Служба организации движения". В прошлом году город получили 16 автобусов. Планируется передача еще 50.

Транспорт поставили в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта". Все автобусы низкопольные, работают на компримированном природном газе.