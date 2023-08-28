Россияне продолжают игнорировать симптомы, которые могут говорить о раке

Хотя у россиян довольно высокая онконастороженность – 69% жителей страны боятся рака – далеко не каждый готов пойти к онкологу, если возникнут неспецифические симптомы, такие как утомляемость, охриплость, резкая потеря веса, изменения в работе кишечника и желудка. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда "Онкологика".

Лично или через окружение с онкологическими заболеваниями сталкивались 47% россиян. 28% убеждены, что от рака невозможно вылечиться, чаще так считает молодежь.

Очевидно опасные симптомы не готовы игнорировать более 90% граждан: к таким проявлениям можно отнести необъяснимое кровотечение, постоянную боль и незаживающие раны. Но при этом неспецифические симптомы многие готовы игнорировать. Так, только 75% пойдут к врачу при постоянной охриплости, 78% - при изменениях в работе кишечника или мочевого пузыря.

С чувством слабости на протяжении длительного времени ко врачу обратятся только 68% опрошенных, 63% пойдут ко врачу при внезапной потере веса или его наборе.

В ситуации, когда терапевт прямо порекомендует пройти для профилактики обследование на рак или получить консультацию онколога, этому совету последует лишь 50% опрошенных.

По данным исследователей, в 2022 году почти 60% случаев онкологии были выявлены на I-II стадиях заболевания. Но почти все остальные случаи – это III и IV стадии рака, когда уже сложно что-то сделать. Эксперты считают, что поздний визит к врачу связан со страхом услышать диагноз, пишет "Коммерсант".