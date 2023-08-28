28 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: СКР Свердловской области

Бастрыкин заинтересовался историей с аварийным домом в уральской деревне Бердюгина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с разрушающимся домом в деревне Бердюгина (Ирбитский район Свердловской области). Председателю СК предоставят доклад по факту нарушения жилищных прав жителей Свердловской области

"В средствах массовой информации сообщалось, что жильцы дома в Свердловской области требуют признать его аварийным из-за невыносимых условий жизни. Сообщается о многочисленных трещинах в стенах, постоянных затоплениях подвала и протечках крыши. Отмечается бездействие и игнорирование проблемы со стороны местных властей", - сообщают в пресс-службе СК РФ.

Управлением свердловского отделения СКР уже проводится доследственная проверка.

Напомним, речь идет о доме №22 на улице Советская. По словам жильцов, первый этаж полностью обвалился, а бетонный пол на входе в квартиры "ушел в небытие". Несмотря на это, органы местного самоуправления с 2020 года присылают только отписки. Осложняют ситуацию затопленный подвал, сырость и черная плесень. Отапливать дом приходится с помощью печей.

Теги: Бастрыкин, аварийный дом, Бердюгина


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