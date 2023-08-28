Мигрантов с гражданством РФ предложили отправлять в стройбаты

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался о призыве получивших российские гражданство мигрантов на военную службу и возможной отправке их в зону специальной военной операции. Он считает, что есть другой вариант решения вопроса.

"Меня спросили, как я отношусь к призыву в армию мигрантов, получивших российское гражданство? Если речь о передке, плохо отношусь. Мало нам вооружённых зеков, давайте добавим к ним ещё и мигрантов, и картина будет маслом. Через время мы увидим такое, что мало не покажется", – размышляет Ходаковский в своем telegram-канале.

Решить этот вопрос он предлагает отправкой мигрантов на альтернативную службу, например, в стройбаты.

"У нас военная инфраструктура не рассчитана на такой размер армии, как сейчас, а предполагается увеличение. Нам госпиталей не хватает. Пусть строят бесплатно казармы, полигоны, прокладывают дороги, делают зубья дракона, в конце концов... Какого хрена русский мужик должен погибать, а такой же гражданин России с теми же правами будет заполнять опустевающее место и уклоняться от обязанностей?" – пишет Ходаковский.

В России хватает ресурсов, чтобы упорядочить процесс, нужна только воля, считает он. По его мнению, когда мигранты поймут, что им уготована участь справедливо потрудиться бесплатно на благо принимающей стороны, у них поубавится желания перебираться в Россию.

"Пусть всякие там лобби-группы идут в одно место со своими интересами – интересы страны важнее", – заявляет основатель батальона "Восток".

Напомним, ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил при выдаче паспорта мужчине-мигранту одновременно ставить его на воинский учет. А полиция проводит рейды в разных городах России, по итогам которых мигрантам вручают повестки. Сообщается, что МВД "дополнило новой опцией" миграционные рейды: полицейские "встречают" и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и "не упускают возможности дополнительного просвещения россиян" об обязанности воинской службы.