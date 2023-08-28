Россиянам могут разрешить платить за вывоз мусора по факту

Граждане должны платить за вывоз мусора по факту. И во власти эту идею поддерживают. Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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На днях состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы для рассмотрения вопросов о совершенствовании системы оплаты за обращение с твердыми коммунальными отходами, созданной после обращения Разворотневой к вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая поддержала инициативу.

Замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенкин также поддерживает идею о том, что перерасчет в случае неоказанной услуги должен распространяться на всех граждан без исключения. Единая позиция пока не выработана, но "важно, что своей стратегической задачей Минстрой считает переход на повсеместную оплату за ТКО "по факту", сообщила депутат в своем телеграм-канале.

Как рассказала она "Парламентской газете", большинство участников обсуждения согласны с тем, что за вывоз мусора должны платить только те, кто его действительно производит. Если собственник не проживает по месту жилья и там никто не прописан, то платить он не должен. Основанием для освобождения от платы могут быть показания счетчиков воды и электроэнергии. Если они не меняются, значит, там никто не живет. Этот вопрос пока еще не решен.

"Мы договорились с участниками рабочей группы, что рассмотрим поправки, связанные с упрощением перехода на расчет платы за ТКО по фактически накопленному объему. В Минстрое и в Минприроды согласны с тем, что в этом направлении надо двигаться", - сказала Разворотнева.

Она предлагает внести изменения в постановление Правительства, установив, что основанием для перерасчета платы за вывоз мусора могут быть данные из маршрутного журнала о движении мусоровоза и данные ГЛОНАСС, а региональный оператор обязан вести эти сведения.