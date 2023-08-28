Индийский луноход передал данные о неожиданно горячей поверхности Луны

Индийский луноход "Прагьян" передал на Землю первые научные данные о Южном полюсе Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Как заявил сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов.

"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию", — цитирует ТАСС сотрудника ISRO. "Это на удивление выше, чем мы ожидали", — добавил он.

24 августа луноход "Прагьян", прилетевший на спутник Земли на посадочном модуле станции "Чандраян-3", совершил первую прогулку по Луне. Ожидается, что луноход весом 26 кг проработает один лунный день (14,5 земных суток). Он должен исследовать район южного полюса Луны, который до этого оставался неизученным.



23 августа посадочный модуль "Чандраян-3" совершил прилунение в соответствии с разработанным планом. За несколько дней до этого крушение на подлете к Луне потерпела аналогичная российская миссия "Луна-25".