28 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске признал незаконным отказ в проведении пикетов за возврат прямых выборов мэров

Челябинский областной суд признал незаконными действия мэрии Челябинска по отказу в проведении серии пикетов за возврат прямых выборов мэра. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, администрация Челябинска не согласовала проведение серии пикетов за возврат прямых выборов мэра. Пикеты планировалось проводить с 25 августа по 4 сентября в центре города.

Советский районный суд не нашел нарушений в отказе. областной суд отменил решение суда первой инстанции.

Напомним, в Челябинске обжалуют постановление ЗСО об отказе в проведении референдума о возврате прямых выборов мэров. На референдум предлагалось вынести два вопроса – о возвращении прямых выборов глав городов и районов, а также о возврате прямых выборов депутатов Челябинской гордумы при сохранении районных советов депутатов. Избирательная комиссия направляла ходатайство и документы в ЗСО в целях проверки соответствия вопросов требованиям законодательства. Депутаты признали их не соответствующими действующему законодательству.

Теги: пикеты, прямые выборы, суд,


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