28 Августа 2023
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Фото: Министерство обороны РФ

Обвинение запросило сроки бывшим топ-менеджерам "Тракторных заводов" за срыв поставок БМП "Курганец"

В Мещанском райсуде Москвы вскоре огласят приговор по уголовному делу о растрате 90 млн руб. Его фигурантами являются бывшие топ-менеджеры машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ). Гособвинение потребовало для экс-заместителя директора КТЗ по экономике и корпоративным финансам Михаила Школьникова шесть лет колонии общего режима, а для бывшего руководителя казначейства холдинга Ирины Восторгиной – пять, а также оштрафовать каждого на 1 млн руб., пишет "Ъ". Свое решение по делу судья Анна Майорова огласит 4 сентября.

Несколько лет назад концерн получил заказ на производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой "Курганец". Саму бронетехнику должны были изготовить на заводе в Кургане, а в московском "НИИ Стали" ее планировали оснастить броней и динамической защитой. На оснащение "Курганцев" Минобороны выделило 146 млн руб., большую часть которых, по версии следствия, похитили руководители холдинга. Осенью 2017 г. (как раз во время предполагавшегося запуска боевых машин в серию) концерн едва не закрылся. Его удалось спасти, но в прежнем виде он перестал существовать. Проведенные после смены руководства предприятия аудиторские проверки показали, что причиной краха холдинга могли быть финансовые аферы прежнего руководства. По этим основаниям были возбуждены несколько уголовных дел, включая и дело о растрате 90 млн руб., выделенных на проектирование "Курганцев".

"Курганец-25" Курганмашзавод танк(2014)|Фото: ind.kurganobl.ru

Теги: Михаил Школьников, Ирина Восторгина, Мещанский райсуд Москвы, приговор, "Тракторные заводы"


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