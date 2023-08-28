В Екатеринбурге неделю будут идти дожди

Предстоящая неделя в Екатеринбурге будет прохладной и дождливой. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 28-30 августа в Екатеринбурге ожидается плюс 13-16 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 7-12 градусов. В понедельник и вторник ожидается умеренный дождь, а в среду осадки усилятся.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, погода существенно не изменится. Дневные температуры будут находиться в пределах плюс 10-15 градусов. Ежедневные осадки прекратятся только в воскресенье.

По данным синоптиков, август в этом году в Екатеринбурге преимущественно теплый. Средняя температура воздуха (плюс 19) составляла на 2,4 градуса выше нормы.

Напомним, на минувшей неделе в Свердловской области прогнозировали ночные заморозки.