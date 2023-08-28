28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: каждому второму россиянину для осуществления своей мечты нужны накопления

Около 90% граждан России имеют заветную мечту, при этом каждому второму для ее реализации потребуются накопления.

Как говорится в опросе компании "Сберстрахованием жизни" совместно с сервисом "Работа.ру", чаще всего заветная мечта связана с улучшением жилищных условий (20%). 17% опрошенных хотели бы получать доход, не зависящий от работы. Женщины чаще мечтают путешествовать (16%), а мужчины - зарабатывать много денег (12%). При этом для исполнения заветной мечты 47% опрошенных россиян готовы много и усердно трудиться, а также откладывать средства (29%).

Ещё 9% участников исследования хотели бы никогда не болеть, а 5% заявили, что мечтают достичь значимых карьерных результатов, столько же хотят создать семью. Поменять место жительства хотели бы 7% из опрошенных граждан. В качестве мечты 4% назвали желание обеспечить качественное образование своим детям. Еще 9% респондентов выбрали вариант ответа "другое", сообщает ТАСС.

Теги: соцопрос, накопления, россияне


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