Cпрос на банковские вклады в августе вырос до 5 раз

Спрос на банковские депозиты в банках России увеличился в 2–5 раз.

Это связано с резким повышением доходности вкладов до 11–13% после внепланового подъема ключевой ставки Центробанка России. В основном граждане открывают депозиты на три месяца, так как такие предложения наиболее привлекательные. Средний чек одного депозита достигает 500 тыс. — 1 млн руб. Средняя сумма оформленного продукта увеличилась на 45%.

Для розничных вкладчиков с ростом ставок появилась возможность разместить свободные денежные средства с двузначной доходностью. Не исключен дальнейший рост интереса россиян к депозитам осенью. Однако это во многом будет зависеть от динамики ключевой ставки, уровня инфляции и макроусловий в целом. Однако маловероятно, что ЦБ РФ пойдет на существенное повышение, поскольку такой шаг может отрицательно повлиять на экономику и усугубить существующие проблемы с долгами.

По актуальным данным регулятора, по состоянию на 1 августа объем вложений физлиц достиг 39,9 трлн руб. против 39,3 трлн в начале июля, сообщают "Известия".

Тем временем, в российских банках выросли ставки по потребительским кредитам.