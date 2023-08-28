28 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Маркетплейсы в России ответят за торговлю нелегальными товарами

Кабмин России введет ответственность маркетплейсов за торговлю на площадках контрафактной продукцией.

Это затронет товары, которые не имеют обязательной маркировки. Речь идет об обуви, фототехнике, шинах, парфюме, молочной продукции и упакованной воды. Торговля товарами без специальной метки будет грозить онлайн-площадкам штрафом в 300 тыс. руб. Норма может вступить в действие уже 1 сентября. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Минпромторгом.

Маркетплейсы поддержали предложение регулятора. В Wildberries заявили, что уже применяют меры против появления на площадке сомнительной продукции. В "Яндекс.Маркет" говорят, что только за три последних месяца обнаружили около 500 продавцов контрафакта, сообщают "Известия".

Ранее российские маркетплейсы и интернет-магазины предложили "Почте России" "неденежную" альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота.

Теги: Маркетплейсы, контрафакт


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