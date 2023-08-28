28 Августа 2023
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Фото:Википедия

СМИ: судьба производства на российском заводе Hyundai определится в сентябре

Кабмин России и Минпромторг в сентябре дадут оценку проекту производства на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге двигателей и гибридных автомобилей, предложенному "Автотором".

Данный срок установлен поручением президента РФ Минпромторгу. Производства компании в Петербурге находятся в простое с марта 2022 года. До прекращения производства там выпускались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line при производственной мощности, превышающей 200 тыс. автомобилей в год.

Финальное решение о судьбе площадки Hyundai остается за самой компанией. Но южнокорейская сторона хочет знать, как видит дальнейшее развитие завода правительство России, так как компания опасается, что он может быть национализирован. В июле 2023 года сенаторы выступали с инициативой занять мощности простаивающих моторных заводов для выпуска там газовых двигателей.

Сегодня на площадку претендуют калининградское предприятие "Автотор" и структуры российского автодилера "Авилон". Первый игрок хочет выпускать на заводе двигатели внутреннего сгорания и автомобили на платформе последовательного гибрида. Петербургская площадка нужна калининградскому предприятию для массового выпуска автомобилей, укомплектованных электродвигателем, сообщают "Известия".

Теги: Hyundai, автомобили, автопром


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