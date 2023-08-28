28 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Samsung

В России средняя цена на смартфоны выросла на 32%

Аналитики зафиксировали рост цен на смартфоны в России в первой половине 2023 года.

Средняя цена в рознице увеличилась до 25 тыс. руб., рост произошел на 32%, следует из данных аналитического центра GS Group. Тенденцию подтвердили представители в трех телекомкомпаниях, которые занимаются ритейлом.

Средние цены растут прежде всего на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi. На 14-й iPhone в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего. Поставщики Samsung ввозят более дорогие модели, поскольку у бюджетных гаджетов маржинальность существенно ниже.

Сейчас большинство российских пользователей смартфонов предпочитают варианты в диапазоне 18–25 тыс. руб., сообщает "Ведомости".

Теги: смартфоны, гаджеты


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