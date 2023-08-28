28 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Российские банки повысили ставки по потребкредитам

В российских банках выросли ставки по потребительским кредитам.

Это произошло после того, как Центробанк РФ перестал ограничивать его полную стоимость. Средняя ставка с 17 по 24 августа выросла на 1,09 п. п. до 20,94% годовых. Неделей ранее кредиты подорожали в среднем на 0,08 п. п. до 19,85% годовых.

Центробанк снял для кредитных организаций ограничения с 16 августа. Особенность этого показателя в том, что регулятор рассчитывает его ретроспективно и действующие в III и IV кварталах значения основываются на данных за I и II кварталы, когда ключевая ставка была 7,5%. Но 15 августа ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%.

Замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, а за ней – доходности по вкладам повлияет и на доходы банков: чистая процентная маржа будет сокращаться, сообщают "Ведомости".

Теги: банки, кредиты


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