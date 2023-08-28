Суд в Москве арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой

В Москве Савеловский суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой.

В "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской отравились как минимум 32 человека, сообщает пресс-служба суда. 28 из них были госпитализированы.

Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Люди начали обращаться за медицинской помощью в период с 20 по 24 августа.

Как выяснил Роспотребнадзор, в кафе было мало холодильников, для готовки использовали мясо неизвестного производителя без маркировки. Готовую шаурму хранили без маркировки. В заведении общепита изъяли 180 кг продукции. Сотрудники кафе работали без медицинских книжек и не проходили медосмотр.

Ранее во Владимирской области закрыли несколько кафе после массового отравления шаурмой,