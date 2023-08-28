Суд в Москве арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой

28 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

Суд в Москве арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой

В Москве Савеловский суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой.

В "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской отравились как минимум 32 человека, сообщает пресс-служба суда. 28 из них были госпитализированы.

Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Люди начали обращаться за медицинской помощью в период с 20 по 24 августа.

Как выяснил Роспотребнадзор, в кафе было мало холодильников, для готовки использовали мясо неизвестного производителя без маркировки. Готовую шаурму хранили без маркировки. В заведении общепита изъяли 180 кг продукции. Сотрудники кафе работали без медицинских книжек и не проходили медосмотр.

Ранее во Владимирской области закрыли несколько кафе после массового отравления шаурмой,

Теги: шаурма, отравление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2023 15:33 Мск Во Владимирской области закрыли несколько кафе после массового отравления шаурмой
Ранее 21.08.2023 21:10 Мск Задержан подозреваемый в отравлении 107 жителей Владимира шаурмой
Ранее 19.08.2023 20:10 Мск До 76 выросло количество отравившихся шаурмой во Владимире
Ранее 18.08.2023 16:01 Мск 56 человек отравились шаурмой во Владимире

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети