28 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

СМИ: результаты ДЭГ обнародуют только спустя несколько часов после окончания выборов

Результаты дистанционного электронного голосования на предстоящих в России осенних выборах обнародуют спустя несколько часов после окончания голосования в каждом регионе.

Как сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов, Центризбирком внес точечные изменения в порядок проведения голосования на выборах: теперь не надо будет дожидаться его окончания во всех регионах, итоги ДЭГ будут доступны по завершении выборов в конкретном регионе. Новую стратегию опробуют 25 субъектов из пяти часовых поясов. Как отметил Артамонов, на процедуру уйдет «не больше двух часов» в каждом часовом поясе.

Как заявил директор по цифровизации избирательных процессов "Ростелекома" Юрий Сатиров, потребуется дополнительное время на выгрузку списков избирателей и их подписание, на процедуру сборки ключа расшифрования, на которой будут присутствовать журналисты и все держатели частей ключа. После этого ключ будут загружать в систему, сообщают "Ведомости".

Ранее Центральная избирательная комиссия России сформировала террком для дистанционного электронного голосования.

Теги: ДЭГ, выборы, ЦИК


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