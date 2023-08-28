В Госдуме выступили против запрета на электросамокаты по примеру Франции

Регулировать использование электросамокатов в России необходимо через создание необходимой инфраструктуры и разработку правил обращения с ними, а не через запреты.

Как сообщил в Telegram заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов, запреты не являются выходом из ситуации. Он указал на необходимость введения штрафов при нарушении установленных правил.

"За парижан решили всего 10% голосовавших. Не очень смахивает на демократию", - отметил Попов.

27 августа стало известно, что использование электросамокатов будет запрещено в Париже с 1 сентября.

Напомним, за превышение скорости на самокате могут ввести штрафы в 5 тысяч рублей.