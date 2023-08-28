28 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

МИД Белоруссии: страна рассчитывает на скорое рассмотрение заявки на вступление в БРИКС

Минск рассчитывает, что заявка Белоруссии на присоединение к БРИКС будет рассмотрена в приоритетном порядке.

Как сообщил в эфире ОНТ глава МИД Сергей Алейник, заявка официально была подана в мае текущего года. Как указал дипломат, заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена.

По словам министра, в рамках БРИКС Белоруссия намерена способствовать продвижению работы над вопросом устойчивого экономического развития, также Минск выступает за создание более справедливых международных платежных систем. Как отметил Алейник, белорусские власти предлагают провести совместный саммит представителей БРИКС, ШОС, ЕАЭС.

Напомним, БРИКС сохранит свое название несмотря на принятие новых стран.

Теги: Белоруссия, БРИКС


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