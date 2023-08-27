В Донецке и Горловке из-за обстрела ранены шесть человек

Во время обстрелов Донецка и Горловки ранены шесть человек, четверо из них — дети. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Куйбышевском районе столицы региона осколочные ранения и контузии получили трое подростков 2009, 2010 и 2013 г.р.; в Горловке — девочка 2008 г.р. Также пострадали двое мужчин в Горловке и Донецке. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он.

Зафиксировано 45 обстрелов территории Республики, выпущено 149 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

Обстрелами повреждены 12 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.