28 Августа 2023
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Фото: Sputnik/Илья Питалев

Слуцкий извинился перед главой Красноярска

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий извинился перед мэром Красноярска Владиславом Логиновым за свои высказывания в его адрес, передает корреспондент Накануне.RU

При этом он раскритиковал действия управленцев из-за возможной ликвидации предприятия "Сибкрасполимер".

"Готов принести извинения. Вопрос в том, что то, что происходит с "Сибкрасполимером", является очевидным примером безграмотного сити-менеджмента. Мы ввели несколько лет назад понятие КРТ - комплексное развитие территории. Разве можно в него включать действующее предприятие, которое создало в Красноярске сотни рабочих мест и производит высокотехнологичную продукцию для "оборонки", для добывающей промышленности, но и для специальной военной операции?" - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Слуцкого.

Ситуацию с возможным сносом предприятия он назвал вопиющей.

Ранее и.о. первого вице-губернатора - руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко опубликовал видеозапись, на которой Слуцкий предложил "воткнуть куда-нибудь" надувной шарик с символикой партии мэру Красноярска.

Теги: Сибкрасполимер, Леонид Слуцкий, извинения


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