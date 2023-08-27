28 Августа 2023
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Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России, чтобы не остаться одному, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала "Рада".

"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", - заявил он.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. После министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что среди задач спецоперации - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти неоднократно отмечали, что цели РФ могут достигаться различными путями, но так как в случае с Украиной сейчас политико-дипломатические методы невозможны, приходится прибегать к проведению СВО.

Теги: Зеленский, Украина, спецоперация


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