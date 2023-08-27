28 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

БРИКС сохранит свое название несмотря на принятие новых стран

Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) сохранит свое название после расширения за счет принятия новых стран. Такое заявление сделала министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в интервью местному изданию Sunday times, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что название не изменится не только после вступление в БРИКС новых членов, но и после "дальнейшего расширения". Вопрос о смене названия группы не поднимался.

Напомним, 24 августа организация сотрудничества БРИКС официально расширилась. В нее приняли новых полноправных участников: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Правда, их членство в организации начнется только в 2024 году, объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите в Йоханнесбурге.

Все лидеры БРИКС приветствовали новых членов, было заявлено, что решение об их вступлении принято единогласно. При этом президент России Владимир Путин отметил, что процесс согласования был "непростой".

Теги: БРИКС, название


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