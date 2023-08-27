Российский истребитель сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства над Черным морем засекли воздушную цель, приближающуюся к границам, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Он идентифицировал объект - им оказался разведывательный беспилотник MQ-9A "Reaper" ВВС США. при приближении истребителя беспилотник развернулся и покинул границу РФ.

Нарушения границы допущено не было. Истребитель вернулся на аэродром базирования.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.