Студентов тюменских вузов, родители которых участники СВО, обеспечат бесплатным питанием

Студенты тюменских вузов, чьи родители стали участниками специальной военной операции (СВО), смогут бесплатно питаться в вузовской столовой, сообщает РБК Тюмень.

В Тюменской индустриальном университете предусмотрено бесплатное питание в столовой университета для обучающихся данной категории.

Ранее пять крупнейших высших учебных заведений Тюмени в рамках квоты для детей участников СВО приняли на обучение 109 человек.