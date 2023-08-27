27 Августа 2023
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Фото: скриншот с одного из youtube-каналов

Раскритиковавший СВО сооснователь "Яндекса" попросил Евросоюз снять с него санкции

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож обратился в ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков, так как он "оборвал все связи с Россией", сообщает Financial Times.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что бизнесмен надеется на то, что Евросоюз не станет продлевать санкции после 15 сентября. Однако пока ни одна из стран ЕС не поднимала вопрос об исключении Аркадия Воложа из санкционных списков.

Ранее Воложа раскритиковал специальную военную операцию, заявил, что покидает компанию "Яндекс", и что не живет в России с 2014 года.

Теги: Яндекс, Воложа, санкции, евросоюз


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