МЧС спасло трех туристов в Магаданской области

МЧС России в Магаданской области спасло трех туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Двое москвичей и один австриец сплавлялись на резиновой лодке по реке Сеймкан. Во время сплава лодка порвалась. Путешественники оказались в непроходимой местности, выбраться из которой у них не было ни единого шанса: бездорожье, до ближайшего населенного пункта 75 километров.

На помощь пришли специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России. На вертолете Ми-8 они обнаружили туристов и доставили их в Магадан. Группа была зарегистрирована. Геолокацию спасателям сообщили. Медицинская помощь не потребовалась.