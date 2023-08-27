В Курске беспилотник повредил жилой дом

В Курске беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, инцидент произошел сегодня ночью. Обошлось без возгораний и пострадавших. На некоторых этажах взрывом выбило стекла, кроме того, несколько стекол пострадали от взрывной волны в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса.

Оценка ущерба в настоящий момент ведется. Глава региона пообещал помочь в восстановлении испорченного имущества.