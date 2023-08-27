27 Августа 2023
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Политика
Фото: Telegram/Mash

Дональд Трамп после тюремного фото в Джорджии собрал рекордную сумму пожертвований

Бывший американский лидер Дональд Трамп собрал около $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия, сообщает газета Politico.

Издание сообщает, что только за сутки ему удалось собрать $4,18 млн, чего прежде никогда не случалось. В частности, этому способствовала продажа сувениров, в том числе футболок и плакатов со сделанной в тюрьме округа Фултон фотографией республиканца, где он 24 августа прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году.

В избирательном штабе экс-президента США сообщили, что за последние три недели ему удалось привлечь почти $20 млн пожертвований на проведение кампании.

Напомним, ранее Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после прохождения процедуры ареста. Всего Трамп находился под стражей около получаса. Ранее согласился внести залов в $200 тыс., чтобы не садиться в тюрьму Джорджии, где в отношении бывшего главы государства ведется уголовное расследование. Трамп после выхода из тюрьмы заявил о своей невиновности. "То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал он у трапа самолета перед вылетом из Атланты. Уголовное дело в Джорджии – уже четвертое за этот год, возбужденное в отношении Трампа. Дело связано с возможным давлением Трампа на исход выборов в штате.

Теги: Трамп, выборы в Америке, президент США, пожертвования, арест


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