Спасатели в Бурятии нашли потерявшихся во время сплава туристов

Спасатели МЧС России нашли потерявшихся во время сплава на катамаранах по реке Тыя туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Группа из пяти человек была зарегистрирована. В назначенное время они не вернулись. Оказалось, в реке поднялся уровень воды и вернуться самостоятельно туристы не могли.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск.