В Белгородской области беспилотник скинул гранату на мирного жителя, мужчина погиб

В Белгородском районе во время обстрела погиб мирный житель.

"Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Днем в субботу над Белгородом силами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа.

А утром Минобороны России сообщило о применении ВСУ при обстреле Белгородской области кассетных боеприпасов, из-за чего шесть человек получили ранения.