Мирная миссия Ватикана дала результаты в урегулировании российско-украинского конфликта – президент Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак неожиданно заявила о прогрессе в переговорах о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной, которые ведутся при посредничестве Папы Римского Франциска.

В интервью изданию Il Messagger Новак заявила, что есть некие положительные результаты поездок кардинала Маттео Дзуппи, которого понтифик назначил главой миссии по мирному урегулированию. Президент Венгрии считает, что наступило время для разработки и обсуждения если не договора, то хотя бы дорожной карты мирного процесса.

Примечательно, что ни в Москве, ни в Киеве не оценили усилий кардинала Дзуппи. Так, в августе глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит "ничего особенного" в процессе, который пытается вести Ватикан. "Но приглашение Папе Римскому Франциску посетить Украину остается в силе", - сказал Кулеба в интервью испанскому изданию El Mundo.

Активная публичная фаза ватиканской дипломатии завершилась в июне, когда спецпосланник Ватикана в Москве обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым возможность проведения переговоров [между Москвой и Киевом] без остановки боевых действий.

"Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия", - комментировал в июне встречу председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, знакомый с ходом переговоров.

Кардинал Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским спецпосланником по урегулированию российско-украинского конфликта, прибыл в Москву 27 июня. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Ранее источники в Русской православной церкви сообщали, что возможна встреча Дзуппи с Патриархом Кириллом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом.

6 июня спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя раньше сообщалось, что у Святого престола есть некий собственный мирный план, судя по высказыванию Зеленского после встречи, обсуждалась так называемая "украинская формула мира".