Собянин сообщил о строительстве самого большого в Москве вокзала

В Москве строится самый большой в городе вокзал – станция "Нижегородская". Он должен будет связать МЦК, нижегородское направление железной дороги (будущий МЦД-4), метро, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу. В четвёртом квартале закончим благоустраивать территории около вокзала и станции метро "Нижегородская", - заявил мэр.

Он добавил, что в ближайшие три года у станции появятся также офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр.