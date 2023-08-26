26 Августа 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: t.me/mos_sobyanin

Собянин сообщил о строительстве самого большого в Москве вокзала

В Москве строится самый большой в городе вокзал – станция "Нижегородская". Он должен будет связать МЦК, нижегородское направление железной дороги (будущий МЦД-4), метро, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

 "Уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу. В четвёртом квартале закончим благоустраивать территории около вокзала и станции метро "Нижегородская", - заявил мэр.

Он добавил, что в ближайшие три года у станции появятся также офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр.

Проект вокзала Нижегородская в Москве.(2023)|Фото: t.me/mos_sobyanin

Теги: сергей собянин, вокзал, москва


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