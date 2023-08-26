Guardian: ВСУ сменили тактику после "военного совета" в середине августа

Британская The Guardian соообщает, что в середине августа на границе Украины и Польши прошел тайный "военный совет" под председательством главкома ВСУ Валерия Залужного. На эту встречу пригласили видных военных стратегов из НАТО, например, американского генерала Кристофера Каволи, начальника штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакина.

Обсуждение шло пять часов. На повестке был вопрос переформатирования стратегии ВСУ в свете остановившегося контрнаступления. Участники совещания исходили из того, что военные действия перейдут в 2024 год.

Источники издания считают, что после "военного совета" тактика ВСУ уже изменилась.