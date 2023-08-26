26 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Под Житомиром в столкновении двух самолетов L-39 погиб "Призрак Киева"

Под Житомиром столкнулись два учебно-боевых самолета, погибли три пилота. Один из них – пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным Juice ("Джус"). Украинские СМИ пишут, что он участвовал в воздушной обороне Киева и стал прообразом медийного образа известного как "Призрак Киева".

По одним данным, полет столкнувшихся L-39 был учебным, по другим – пилоты выполняли боевое задание.

Госбюро расследований Украины из-за авиакатастрофы возбудило уголовное дело, в рамках которого проверят в том числе соблюдались ли пилотами правила полетов.

Теги: l-39, призрак киева, авиакатастрофа, житомир


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