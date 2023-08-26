В Госдуме предложили лишать гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев намерен на следующей неделе внести в парламент свой законопроект о лишении гражданства России уклонистов от военного учета и воинской обязанности. Речь идет о приобретенном гражданстве, которое получают иностранцы или лица без гражданства.

"Непостановка на воинский учёт в установленный законом срок после приобретения российского гражданства (а также уклонение от воинской обязанности) будут становиться основанием для лишения российского гражданства и выдворением в страну, откуда такой "недогражданин" прибыл", - пишет Матвеев в своем Telegram-канале.

Также коммунист предлагает в таких случаях лишать приобретенного гражданства и члены его семьи.

Ранее вопрос о военном учете лиц, получивших гражданство, получил широкий резонанс. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.

В этом году Госдума ввела возможность лишения приобретенного гражданства за ряд преступлений. Депутат Константин Затулин тогда усомнился в конституционности такого законопроекта.