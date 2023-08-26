В примерах заданий к ЕГЭ-2024 появились вопросы про СВО

Российские власти, как и обещали, начали готовить выпускников школ следующего года к появлению в ЕГЭ вопросов про специальную военную операцию.

СМИ обратили внимание на появление темы СВО в проекте демонстрационного варианта экзаменационных заданий по истории на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Так, в задании №5 необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. Одну из пар "событие – участник" составляют СВО и замкомандира артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артиллерийским обстрелом на трассе Горловка — Ясиноватая.