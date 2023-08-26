В Ростове-на-Дону установят памятник барону Врангелю

В Ростове-на-Дону установят памятник барону Петру Врангелю. Монумент уже готов, но место его установки не разглашается, поскольку инициаторы установки опасаются провокаций со стороны "левых экстремистов".

Инициатива установки памятника принадлежит историко-просветительскому обществу им. императора Александра III.

"Текущий год – юбилейный для Врангеля, завтра 145-летие. Поэтому и решили именно сейчас. Что касается секретности, то хорошо памятны недавние истории с мемориалами Сладкову, Каппелю, Колчаку. Сейчас, увы, не начало нулевых, когда шло заигрывание с белой темой. Зачем же раньше времени давать лишнюю информацию, которая может быть использована во вред делу недоброжелателями. Провокаций следует опасаться всегда, если есть достаточное число сумасшедших, готовых оные устраивать и враждебно настроенных", - цитирует издание "Подъем" исполнительного секретаря РПО им. императора Александра III Елену Семенову.

Сообщается, что на установку памятника собрали уже 300 тыс. из необходимых 500 тыс. Известен и автор скульптуры – это Виктория Тищенко, ранее создавшая памятник графу Келлеру.