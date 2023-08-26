Министерство оптимистов: Силуанов рассчитывает на рост ВВП не меньше 2,5%

Рост ВВП России по итогам 2023 года составит не менее 2,5%, а годовая инфляция – 6%, на такие цифры ориентируется Министерство финансов РФ.

"Мы принимаем меры для того, чтобы нивелировать последствия санкций. Это дает свои результаты. Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики около 2,5%, может быть, даже выше", - заявит министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

При этом Силуанов испытывает оптимизм по поводу инфляции: "Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она в текущем году будет сохраняться на уровне около 6%. В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с Центральным банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений".

В базовом сценарии ЦБ, впрочем, говорится, что в этом году 2,5% - это максимальный рост, на который может рассчитывать экономика, а нижняя граница вообще 0,5%. Инфляция – 6,5%. Этот прогноз был базовым и был сделан до повышения ключевой ставки до 12% на воне рекордного ослабления рубля. В рисковом и шоковом сценариях регулятора предусматривалась даже двузначная инфляция и сокращение ВВП. Стоит отметить, что ставка в 12% предусматривалась как раз в шоковом сценарии.